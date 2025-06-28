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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة رحيل وسام أبوعلى لـ الدوري السعودي

وسام أبوعلى
وسام أبوعلى
حسن العمدة

تلقى المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبوعلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضا من الدوري القطري والدوري الإمريكي.

وترددت أنباء فى الساعات الماضية أن وسام أبوعلى تلقى عرضا من نادي نيوم السعودي لضمه فى الميركاتو الصيفي الجارى.

وذكرت تقارير صحفية، أن نادي نيوم السعودي لم يرغب فى ضم الفلسطيني وسام أبوعلى، ولم يعرض على المهاجم 12 مليون دولار كما تردد.

شرط حاسم قلب الموازين

وسادت حالة من القلق، داخل النادي الأهلي، من فكرة رحيل وسام أبوعلي، لا سيما مع عدم حسم صفقة مهاجم بديل حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على الفريق في الموسم المقبل، في ظل العروض الكبيرة التي تنهال على اللاعب.

3 أندية عربية تستهدف الفدائي

وكشف محمد فضل، لاعب النادي الأهلي السابق، عن آخر تطورات ملف رحيل وسام أبو علي لاعب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: "وسام أبو على لعيب كبير قوي، مستواه محترم، سجل 3 أهداف في مباراة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، مجهوده كبير في الملعب، ويجيد تسديد الضربات الحرة المباشرة، لاعب متكامل".

وأضاف: “للأسف وسام أبو على بنسبة تتعدى الـ 90% سينتقل لنادي آخر، وده اللي سمعناه من جوه النادي الأهلي، بمقابل مالي كبير يصل إلى 8 أو 10 مليون دولار، سينتقل لنادي من أندية السد القطري أو الوصل الإماراتي أو العين الإماراتي”.

قرار صادم من أبو علي لإدارة الأهلي

من جهته كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن صدمة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسؤولي القلعة الحمراء بشأن مستقبله مع القلعة الحمراء، بعد تلقيه عروضًا مغرية في الميركاتو الصيفي.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تليفزيونية: "وسام أبوعلى، تلقى خلال الأيام الماضية عدة عروض أوروبية وخليجية مغرية، ووكيل أعماله فتح بالفعل باب التفاوض مع محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي".

وأضاف: “وسام أبوعلى يحصل على 700 ألف دولار في الموسم مع الأهلي، وعرض النادي على اللاعب تعديل عقده إلى مليون دولار وهو ما رفضه وكيل وسام، حيث أبلغ الإدارة الحمراء بوجود عرض يقترب قيمته من 2.5 مليون دولار، أي 125 مليون جنيه مصري”.

وأشار إلى أن وكيل اللاعب أكد لمسؤولي الأهلي أن العرض الخارجي يمنح النادي مقابلًا ماديًا كبيرًا، ويجب استغلاله والاستفادة من انتقاله، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة.

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