الزمالك وسيراميكا كليوباترا في منافسة لضم بوبو

كشف مصدر مقرب من محمد رضا بوبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن منافسة نادي سيراميكا كليوباترا لنظيره الزمالك ، على ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر ، أن اللاعب أخطر مسؤولي بيراميدز بالرحيل عن النادي، حال عدم مشاركته مع الفريق بصورة أساسية في الموسم الجديد.

وشدد المصدر، على أن الزمالك سبق ودخل في مفاوضات مع اللاعب لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للفريق الأبيض.

وأضاف أن سيراميكا يسعى أيضاً لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن بوبو تربطه علاقة وطيدة بعلي ماهر المدير الفني للفريق.