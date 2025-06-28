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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار جديد بشأن المتهمين في إشعال النيران بأكشاك حدائق القبة

محكمة
محكمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، تجديد حبس المتهمين في حادث إشعال النيران بعدة أكشاك بحدائق القبة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب مشادة بين الباعة الجائلين.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقاهرة وضبط طرفي المشاجرة.

وجاء ذلك في إطار كشف ملابسات منشور ، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الباعة الجائلين، مما تسبب في حدوث حريق ببعض الأكشاك بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (بائع خضار "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") وطرف ثاني (7 أشخاص) قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول وإضرام النيران بالفرش الخاص به لخلاف بينهم.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهمين إشعال النيران أكشاك حدائق القبة

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