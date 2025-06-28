قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جديد بشأن المتهمين في إشعال النيران بأكشاك حدائق القبة
خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-6-2025
ترتيب ملف الأجانب وبحث عن مهاجم أفريقي .. تغيرات مرتقبة بالزمالك
نوران جوهر تتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش
شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين
الإعلام الدولي: مرونة الاقتصاد المصري ساعدت في تجاوز آثار الاضطرابات الإقليمية
بينهم علي جمعة..انتخاب 10 أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية
ماطلعناش بيانات| التعليم: التفاصيل المعلنة بشأن تحقيقات واقعة تصوير امتحان الفيزياء "مفبركة"
كيف تفاعل نجوم الفن مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية؟
5 مواجهات تذاع مجانا في دور الـ16 من كأس العالم للأندية
كتائب القسام: استهدفنا 4 حفّارات صهيونية بقذائف الياسين 105 واشتعال النيران فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نوران جوهر تتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

نوران جوهر تتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش
نوران جوهر تتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش
إسراء أشرف

توجت نوران جوهر بطلة الاسكواش، بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، التي أقيمت في كندا خلال الفترة من 23 وحتى 27 يونيو الجاري.

جاء ذلك بعدما فازت نوران على الأمريكية أوليفيا ويفر، في المباراة النهائية، بنتيجة 3/1، بنتيجة أشواط 12/10، 9/11، 11/8، 11/3.

كانت قد تأهلت نوران للمباراة النهائية بعد الفوز على بطلة اليابان ساتومي واتانابي بنتيجة 2/1 في مباراة نصف النهائي، بنتيجة أشواط، 11/6، 7/11، 11/4.

واستهلت نوران مشوارها في البطولة بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي، بنتيجة 2/1 بواقع نتائج أشواط، 11/6، 11/10 و11/6.

ثم فازت على البلجيكية تيني جيليس، بنتيجة 2/0 بواقع نتائج أشواط، 11/2 و11/4.

وفازت نوران على الإنجليزية جورجينا كينيدي، في المباراة الثالثة بنتيجة 2/0، لتتأهل لنصف النهائي في صدارة المجموعة.

وتواجدت نوران جوهر في المجموعة الأولى، رفقة كل من الأمريكية أماندا صبحي، الإنجليزية جورجينا كيندي، والبلجيكية تيني جيليس، فيما ضمت المجموعة الثانية فيروز أبوالخير، اليابانية ساتومي واتانابي، الأمريكية أوليفيا ويفر، والماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام.

نوران جوهر بطولة العظماء الثمانية للإسكواش إسكواش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة غادة جبارة

برعاية وزير الثقافة .. انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس

أحمد رمزي

منى الشاذلي تكشف سبب انطلاقة أحمد رمزي على السوشيال ميديا

صبري فواز

وجع القلب.. صبري فواز ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

بالصور

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد