نوران جوهر تتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

توجت نوران جوهر بطلة الاسكواش، بلقب بطولة العظماء الثمانية للاسكواش، التي أقيمت في كندا خلال الفترة من 23 وحتى 27 يونيو الجاري.

جاء ذلك بعدما فازت نوران على الأمريكية أوليفيا ويفر، في المباراة النهائية، بنتيجة 3/1، بنتيجة أشواط 12/10، 9/11، 11/8، 11/3.

كانت قد تأهلت نوران للمباراة النهائية بعد الفوز على بطلة اليابان ساتومي واتانابي بنتيجة 2/1 في مباراة نصف النهائي، بنتيجة أشواط، 11/6، 7/11، 11/4.

واستهلت نوران مشوارها في البطولة بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي، بنتيجة 2/1 بواقع نتائج أشواط، 11/6، 11/10 و11/6.

ثم فازت على البلجيكية تيني جيليس، بنتيجة 2/0 بواقع نتائج أشواط، 11/2 و11/4.

وفازت نوران على الإنجليزية جورجينا كينيدي، في المباراة الثالثة بنتيجة 2/0، لتتأهل لنصف النهائي في صدارة المجموعة.

وتواجدت نوران جوهر في المجموعة الأولى، رفقة كل من الأمريكية أماندا صبحي، الإنجليزية جورجينا كيندي، والبلجيكية تيني جيليس، فيما ضمت المجموعة الثانية فيروز أبوالخير، اليابانية ساتومي واتانابي، الأمريكية أوليفيا ويفر، والماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام.