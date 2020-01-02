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أخبار العالم

وزير لبناني يكشف حقيقة ضلوع بيروت في تهريب كارلوس غصن من اليابان

الخميس 02/يناير/2020 - 10:28 م
كارلوس غصن
كارلوس غصن
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شيماء مصطفى
قال وزير الدفاع اللبناني في الحكومة الانتقالية، إلياس بو صعب، اليوم الخميس، إن لبنان لم يلعب أي دور رسمي في هروب الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، من اليابان.

وأضاف "بو صعب" لـ أحد برامج محطة "إم تي في" اللبنانية، أن لبنان لا يمكنه أن يمنع كارلوس غصن كمواطن لبناني من العودة إلى وطنه.

ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الاثنين، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي.

وأثار ذلك النبأ صدمة السلطات في جميع أنحاء العالم، لعدم معرفة كيف فر كارلوس غصن من الإقامة الجبرية في طوكيو، واستقل طائرة خاصة إلى اسطنبول، ثم ذهب إلى لبنان، وسط تقارير تفيد بأنه تم تخزينه داخل أحد صناديق الآلات الموسيقية بلم من أسرته.

وكشف كارلوس غصن، أنه من دبر وخطط لإجراءات هروبه من اليابان.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن غصن قوله إن أسرته لم تلعب دورا في مغادرته من اليابان وهو من رتب بمفرده إجراءات الهروب.

وسلم الإنتربول، اليوم الخميس، طلبًا إلى الحكومة اللبنانية لتسليم رجل الأعمال كارلوس غصن الذي فر من اليابان إلى لبنان.

وداهمت السلطات اليابانية، منزل كارلوس غصن، بعد ما هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام.

وقامت المدعي العام الياباني برفقة قوة من الشرطة بتفتيش المنزل وكاميرات المراقبة الامنية للتحقيق في طريقة فراره من اليابان وكشف أي طرف متواطئ في العملية قبيل محاكمته التي كانت مقررة في شهر أبريل المقبل.

فيما أعلنت السلطات التركية اعتقال 7 أشخاص بينهم 4 طيارين في إطار التحقيق حول هروب كارلوس غصن.
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