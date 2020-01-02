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حوادث

حريق بشونة خشب بالغربية.. والدفع بـ 7 سيارات مطافي | صور

الخميس 02/يناير/2020 - 11:58 م
حريق بشونة خشب بالغربية..
حريق بشونة خشب بالغربية.. والدفع ٧ سيارات مطافىء
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احمد علي
شهدت قرية شبرابيل بمركز السنطه بمحافظه الغربيه منذ قليل نشوب حريق هائل اندلعت نيرانه بشونة للاخشاب بشكل مفاجئ وانتقلت ٧ سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية وجار السيطرة على الحريق.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد باندلاع حريق هائل بشونه الخشب بقريه شبرابيل بدائره مركز السنطة.

وافادت التحريات الامنيه بأن الحريق نشب في كمية من الأخشاب المشونة بها نتج عن ذلك احتراق كمية كبيرة من الأخشاب ولم ينجم عنه أى إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.
حريق بشونة خشب بالغربية.. والدفع بـ 7 سيارات مطافي | صور
حريق بشونة خشب بالغربية.. والدفع بـ 7 سيارات مطافي | صور
حريق بشونة خشب بالغربية.. والدفع بـ 7 سيارات مطافي | صور
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