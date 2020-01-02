ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول.. ومحمد صلاح يهدر اثنين.. فيديو

أحرز ساديو مانى الهدف الثانى لنادى ليفربول أمام شيفيلد يونايتد فى المباراة التى تجمعهما بملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وجاء الهدف الثاني من تمريرة من ماني إلي محمد صلاح علي حدود منطقة جزاء شيفيلد ليمررها صلاح إلي ماني مرة أخري داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين ليسدد ماني الكرة تصطدم بحارس المرمى ثم يعود ويسدد ماني الكرة في المرمي الخالي من الحارس.



وأهدر قبلها محمد صلاح كرة من تمريرة إلي داخل منطقة الجزاء لكن مرت الكرة بشكل غريب من جميع اللاعبين وأصطدمت بالقائم ثم عادت إلي حارس مرمى شيفيلد.



فيما سدد محمد صلاح أيضًا بعد إحراز الهدف الثاني كرة خطيرة سددها من خارج المنطقة تصدى لها حارس شيفيلد يونايتد .



وأحرز ليفربول الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق محمد صلاح بعد انطلاقة من روبرتسون على يسار الملعب واستغل الآخير تعثر مدافع شيفيلد لينطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لصلاح علي حدود منطقة الـ6 ياردات أمام المرمى وسددها على يمين حارس المرمى.



ويجاور محمد صلاح كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في خط هجوم الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب .



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، من الفوز في 18 مباراة والتعادل في مواجهة وحيدة.



بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 8 مواجهات والهزيمة في 5 مباريات.