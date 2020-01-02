عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا

كشفت مصادر خاصة أن عتابا خاصا تلقاه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من مسئول كبير بالنادي وراء تراجعه عن تصريحاته ضد مسئولي اتحاد الكرة والتلميح بتدخلهم في قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق القادم من أفيس البرتغالي.



وكان سيد عبدالحفيظ خرج في تصريحات تليفزيونية بعد مباراة فريقه مع مصر المقاصة وقال إن اتحاد الكرة يجب أن يحقق في قيام ناد بالاستعلام عن موقف محمود كهربا.



وقالت المصادر إن مسئولا كبيرا تحدث مع عبدالحفيظ اليوم وكشف له ان اتحاد الكرة فعل ما هو منوط به ولم يتدخل حتي الآن بأي شكل في أزمة كهربا.



وأضافت المصادر ان المسئول وجه لومًا لعبدالحفيظ بسبب تلك التصريحات ومحاولة اقحام النادي في مشاكل مع اتحاد الكرة في هذا التوقيت وكان عليه الانتظار حتي النهاية.



وأوضحت المصادر ان هذا الحديث تسبب في خروج عبدالحفيظ بتصريحات اليوم تقيد بحل أزمة كهربا واللاعب سوف يكون في بعثة الفريق التي ستغادر إلي زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم بجانب إمكانية لحاقه بمواجهة مصر المقرر لها الاحد المقبل.