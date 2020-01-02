AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ثنائية ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد

الخميس 02/يناير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد، ليوسع الفارق في القمة منفردًا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وأحرز ليفربول الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق محمد صلاح بعد انطلاقة من روبرتسون على يسار الملعب واستغل الأخير تعثر مدافع شيفيلد لينطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لصلاح علي حدود منطقة الـ6 ياردات أمام المرمى وسددها على يمين حارس المرمى.

وجاء الهدف الثاني عبر السنغالي ساديو ماني من تمريرة صلاح داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين ليسدد ماني الكرة تصطدم بحارس المرمى ثم يعود ويسددها في المرمى الخالي من الحارس.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 58 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، و 14 نقطة عن مانسشتر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا كالآتي:
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ثنائية ليفربول في شباك شيفيلد يونايتد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي بـ ثلاثية

ليفربول ومانشستر سيتي| محمد صلاح يقود الريدز للفوز بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل.. نتيجة وملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

شاهد .. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي وتوهج محمد صلاح

هل يضم محمد صلاح شيفلد إلى قائمة ضحاياه؟.. أرقام الفرعون أمام الضيف العنيد

بالفيديو .. محمد صلاح يحرز الهدف الأول في شباك شيفيلد بعد مرور 4 دقائق

ترشيحاتنا

بالأرقام .. لماذا أصبح إيهاب جلال بعبع حسام حسن فى التدريب

بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن

الجيش الليبي: نرفض التدخل التركي في شأننا | والزعامة لمصر

غائبان عن الزمالك في المباراة القادمة في الدوري

أذكار قبل النوم .. 3 أعمال تدخلك الجنة وتقيك عذاب القبر |فيديو

ارتفاع عدد ضحايا الطائرة السودانية المنكوبة إلى 20 قتيلا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل

بعد تخلي والدها عنها.. طفلة تعيش في مكب نفايات.. تفاصيل مؤلمة