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ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد رسائل العشاق وتوجه بانضمامه إلى عروض مسرح المواجهة

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عرض رسائل العشاق من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم وذلك على مسرح ميامي وبحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الفنان إيهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى والفنان سامح بسيونى مدير مسرح المواجهة والتجوال وعدد من الفنانين والنقاد .

وأشادت عبد الدايم بالعرض الذى يبعث رسائل ايجابية تدعو الى التمسك بالمثل العليا والمبادئ السامية كما يبرز قيمة الحب بمختلف صوره ودوره فى الارتقاء بالمشاعر وتقوية العلاقات الانسانية ، وأضافت أنه يجسد نجاح مسرح الدولة في جذب الجمهور خلال الآونة الأخيرة والتى ظهرت فى لافتة كامل العدد على مختلف العروض وطلبهم إعادة إنتاج عروض اخرى لاقت قبولا ضخما ، ووجهت بانضمامه الى برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال ليطوف مختلف المحافظات .

يذكر أن رسائل العشاق بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم حركى مناضل عنتر وتصميم الملابس هبة عبدالحميد.
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