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رياضة

البرق يبدع.. نجم الزمالك يتغزل في محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وشيفيلد

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:23 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
أشاد أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق، بـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب عقب مباراة الفريق أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البرق (صلاح) يبدع ويصعق شيفلد يونايتيد بهدف ويصنع بمنتهي الروعه الهدف الثاني لمانيه.. الأحلام السعيدة والفوز بالبريميم ليج أصبح واقع قريب.. وكمان صراع أحسن لاعب في إفريقيا 2019 أصبح يزداد ضراوه و تشويق.بالتوفيق ل صلاح فخر مصر".

وحقق فريق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد، ليوسع الفارق في القمة منفردًا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وأحرز ليفربول الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق محمد صلاح بعد انطلاقة من روبرتسون على يسار الملعب واستغل الأخير تعثر مدافع شيفيلد لينطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لصلاح علي حدود منطقة الـ6 ياردات أمام المرمى وسددها على يمين حارس المرمى.

وجاء الهدف الثاني عبر السنغالي ساديو ماني من تمريرة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين ليسدد ماني الكرة تصطدم بحارس المرمى ثم يعود ويسددها في المرمى الخالي من الحارس.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 58 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، و14 نقطة عن مانسشتر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.
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