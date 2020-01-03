قرار عاجل من كارتيرون استعدادا لـ مباراة طنطا

‎قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة المنصورة غدا السبت استعدادا للقاء طنطا.



ويواجه الزمالك فريق طنطا على ملعب غزل المحلة الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.‎



تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.