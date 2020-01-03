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رياضة

قرار عاجل من كارتيرون استعدادا لـ مباراة طنطا

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:46 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
‎قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة المنصورة غدا السبت استعدادا للقاء طنطا.

ويواجه الزمالك فريق طنطا على ملعب غزل المحلة الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.‎

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.
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