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فن

لازم أعيش مرفوعة راسي .. رامي جمال في رسالة مؤثرة عبر تويتر

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:32 ص
رامي جمال
رامي جمال
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شروق ابراهيم
وجه الفنان رامي جمال رسالة محفزة ومؤثرة لجمهوره عبر تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتب رامي جمال :" كل إحباط بيقلب عندي بتحدي اني اثبت اني لازم انجح علشان لازم اعيش راسي مرفوعه وارفع راس كل اللي راهنو عليه ان شاء الله الالبوم اللي جي يبقي اول خطوه في المشوار اللي حلمت بيه بتوفيق ربنا ودعمكم".

وكان رامي جمال اعلن منذ فترة اصابته بمرض البهاق وتفكيره في قرار اعتزال الغناء بسبب خوفه لعدم تقبل الجمهور لشكله بسبب تطور المرض وانتشاره بشكل كبير، الا انه تراجع عن هذا القرار بعدما تلقى حملة دعم وحب من معجبيه ونجوم الوطن العربي.

يذكر أنه أحيى حفلا غنائيا بمشاركة الفنان تامر حسني شهر ديسمبر الماضي بقاعة المنارة.
لازم أعيش مرفوعة راسي .. رامي جمال في رسالة مؤثرة عبر تويتر
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