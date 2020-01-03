مش عارف اخرج.. شاهد | سر أزمة طرد طارق حامد خلال مباراة الزمالك وأسوان

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمام فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة وأحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.



قام حكم المباراة بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.



وأظهرت الكاميرات قيام طارق حامد بضرب لاعب أسوان فى الرأس ما استدعى طارق سامى حكم اللقاء إلى القيام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية وطرد نجم الزمالك خارج الملعب.



ولم يخرج طارق حامد سريعا من الملعب - فحسب الفيديو - رفض اللاعب الخروج بدعوي أنه لا يوجد مخرج من الملعب بسبب اللوحات الإعلانية وهو ما تسبب في أن شهدت المباراة احتجاجات بين لاعبى الفريقين وتوقف أحداث اللقاء واستمر اللاعب في التوقف بجوار الملعب لعدة دقائق ما استدعى حكم اللقاء إلى مطالبته بالخروج وفى النهاية استجاب إلى مطالب الحكم ومراقب اللقاء.



