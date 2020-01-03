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رياضة

رد فعل كارتيرون عقب إهدار محمود علاء لـ ضربة الجزاء .. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:13 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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ياسمين تيسير
حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره أسوان بهدفين مقابل لا شىء مساء أمس على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

أهدر محمود علاء ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك أمام أسوان بالدقيقة 61 في المباراة فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

و ظهر الغضب والحزن على وجه باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

بدأت مجريات الشوط الثاني بضغط زملكاوي من أجل تعزيز النتيجة واحتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة حرة ضد طارق حامد فى الدقيقة 46 إثر عرقلته أحمد عامر لاعب أسوان وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه نجم الفارس الأبيض.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد فرجاني ساسي للاعتراض على القرارات التحكيمية فى الدقيقة 49 كما أشهر إنذارا ضد سامي الشيشينى فى الجهاز المعاون للفارس الأبيض وقام ايضا بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.


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