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رياضة

فرحة عارمة لـ طفل زملكاوي عقب فوز الفريق أمام أسوان.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:51 ص
ياسمين تيسير
حرص طفل من مشجعي فريق الزمالك على الاحتفال بـ فوز الفريق أمام أسوان بهدفين مقابل لا شيء بإستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقام الطفل بالجري فرحا بالفوز حيث كان متواجد بجانب دكة بدلاء الفريق.

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

أحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.

بدأ اللقاء بتبادل الكرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد فتحى لاعب أسوان على ركلة حرة فى الدقيقة الثانية إثر عرقلة تعرض لها من مصطفى محمد مهاجم الزمالك وهدد الفارس الأبيض دفاعات أسوان عن طريق أحمد سيد زيزو وحصل على ركلة ركنية وسدد محمود علاء الكرة تمر إلى جوار مرمى حارس أسوان.

احتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد مدافع الزمالك ومن خطأ دفاعي فى الدقيقة 37 كاد محمود الونش من خطأ دفاعى أن يهدى هدفا لصالح أسوان بعدما أعاد الكرة برأسه إلى الخلف سددها محمد الصباحي وتصدى لها بصعوبة محمد أبو جبل حارس مرمى الفارس الأبيض.

أحرز مصطفى محمد هدفا عالميا لفريق الزمالك الأول فى مرمى أسوان فى الدقيقة 43 بعد تلقيه تمريرة سحرية من طارق حامد وسجل الكرة فى مرمى مسعد عوض حارس أسوان.

نجح أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني عقب تلقيه تمريرة وانطلق بسرعة وانفرد بمسعد عوض حارس أسوان وأسكن الكرة الشباك ودفع المدرب الفرنسي باللاعب محمد حسن بديلا عن أشرف بنشرقي.

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