رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

قام باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بـ تحية مصطفي محمد نجم الفريق عقب خروجه من ملعب مباراة الفريق امام أسوان في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.



وظهر في الفيديو الخاص بـ صدى البلد مصطفي محمد وهو يصافح جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على دكة البدلاء.



أحرز مصطفى محمد هدفا عالميا لفريق الزمالك الأول فى مرمى أسوان فى الدقيقة 43 بعد تلقيه تمريرة سحرية من طارق حامد وسجل الكرة فى مرمى مسعد عوض حارس أسوان.



دفع المدرب الفرنسي بالمدافع محمد عبدالسلام بديلا عن مصطفى محمد فى الدقيقة 86 رغبة في تأمين النواحي الدفاعية كما دفع باللاعب إسلام جابر بدلا من أحمد سيد زيزو فى الوقت بدل الضائع وسدد أحمد عيد قذيفة صاروخية أبعدها بصعوبة حارس أسوان إلى ضربة ركنية ويحرم الزمالك من هدف ثالث.



حقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمام فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة وأحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.



