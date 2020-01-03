AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:11 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
Advertisements
ياسمين تيسير
قام باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بـ تحية مصطفي محمد نجم الفريق عقب خروجه من ملعب مباراة الفريق امام أسوان في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وظهر في الفيديو الخاص بـ صدى البلد مصطفي محمد وهو يصافح جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على دكة البدلاء.

أحرز مصطفى محمد هدفا عالميا لفريق الزمالك الأول فى مرمى أسوان فى الدقيقة 43 بعد تلقيه تمريرة سحرية من طارق حامد وسجل الكرة فى مرمى مسعد عوض حارس أسوان.

دفع المدرب الفرنسي بالمدافع محمد عبدالسلام بديلا عن مصطفى محمد فى الدقيقة 86 رغبة في تأمين النواحي الدفاعية كما دفع باللاعب إسلام جابر بدلا من أحمد سيد زيزو فى الوقت بدل الضائع وسدد أحمد عيد قذيفة صاروخية أبعدها بصعوبة حارس أسوان إلى ضربة ركنية ويحرم الزمالك من هدف ثالث.

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمام فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة وأحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يهدد دفاعات أسوان .. والتعادل يسيطر على اللقاء بعد 20 دقيقة

حكم مباراة الزمالك وأسوان يلغي هدفا لـ محمود علاء

مصطفى محمد يحرز هدفا عالميا لـ الزمالك في مرمى أسوان

الزمالك يتقدم على أسوان بهدف فى الشوط الأول .. فيديو

عاجل | الزمالك يهزم أسوان بهدفي مصطفى محمد وزيزو.. فيديو

ملخص وأهداف فوز الزمالك على أسوان في الدوري .. فيديو

ترشيحاتنا

صور مؤلمة لنصف مليون حيوان محترق داخل الغابات الأسترالية.. شاهد

ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول.. ومحمد صلاح يهدر اثنين.. فيديو

بيان عاجل للحكومة الليبية المؤقتة بشأن الغزو التركي

إليسا تشعل الكويت بحفلها وسط حضور جماهيري كبير .. فيديو

لاعبو أسوان يهاجمون طارق حامد عقب طرده من مباراة الفريق أمام الزمالك.. فيديو

سيرين عبد النور عن نجوى قاسم: وفاتها فضحت الناس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط