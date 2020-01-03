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مرأة

اكتشفهم فورا ..12 علامة تؤكد أنك من مواليد برج العقرب

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:04 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كشف خبير الأبراج خالد محمد عن أبرز 12 علامة يمكن من خلالها اكتشاف أصحاب برج العقرب، فإذا كنت من ضمن متابعين الأبراج أكتشف هذه العلامات.

1-التعصب من أتفه المواقف.

2-إدمان التفكير في الذكريات السيئة والمستقبل بأدق تفاصيله.

3-البعد عن التجمعات والزحام والصوت العالي.

4-ملازمة الصداع من اي مجهود نفسي جسدي وعصبى.

5-تأنيب الضمير بدون أي سبب.

6-شرب كميات كبيرة من الكافيين بصفة مباشرة.

7-إصابه بأمراض تتزايد بسبب الضغط النفسي .

8-خسارة أصدقاء بدون مبرر أو سبب.

9-التواجد في مكان واحد لمدة شهر أو شهرين بدون خروج أو ملل.

10-عدم القدرة علي البكاء و الفضفضة والتزام الصمت.

11-فقد الشغف من النواحي العاطفية والعلاقات الانسانية .

12-اشتهاء الوحدة والصمت والنوم واتخاذ الموسيقى سبيل للراحة.
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