اكتشفهم فورا ..12 علامة تؤكد أنك من مواليد برج العقرب

كشف خبير الأبراج خالد محمد عن أبرز 12 علامة يمكن من خلالها اكتشاف أصحاب برج العقرب، فإذا كنت من ضمن متابعين الأبراج أكتشف هذه العلامات.
1-التعصب من أتفه المواقف.
2-إدمان التفكير في الذكريات السيئة والمستقبل بأدق تفاصيله.
3-البعد عن التجمعات والزحام والصوت العالي.
4-ملازمة الصداع من اي مجهود نفسي جسدي وعصبى.
5-تأنيب الضمير بدون أي سبب.
6-شرب كميات كبيرة من الكافيين بصفة مباشرة.
7-إصابه بأمراض تتزايد بسبب الضغط النفسي .
8-خسارة أصدقاء بدون مبرر أو سبب.
9-التواجد في مكان واحد لمدة شهر أو شهرين بدون خروج أو ملل.
10-عدم القدرة علي البكاء و الفضفضة والتزام الصمت.
11-فقد الشغف من النواحي العاطفية والعلاقات الانسانية .
12-اشتهاء الوحدة والصمت والنوم واتخاذ الموسيقى سبيل للراحة.