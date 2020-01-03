جمال شعبان يكشف 20 حقيقة عن قلب المرأة أصغر وأسرع من الرجل

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومى السابق، ما وصفه بـ20 حقيقة مذهلة حول قلب الإنسان، وفجر مفاجآت من العيار الثقيل.





ونشر جمال شعبان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت عنوان اعرف قلبك، أن هناك عدة أشياء تمثل أركان صحة القلب، كاشفا عن 20 معلومة حول قلب الإنسان وأبرز النصائح للحفاظ على القلب، قائلا :





20 معلومة مذهلة عن قلبك :





١-المعرفة أهم عنصر في الحفاظ علي قلبك.





٢- القلب عبارة عن موتور أوتوماتيك به چينيريتور ذاتي توليد الكهرباء و يستمر في العمل حتي خارج الجسم.





٣- ماكينتان تعملان بالتوازي اليمني ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم.





٤- القلب البشري في حجم قبضة يديك ويضرب من ٦٠ إلي ١٠٠ ضربة في الدقيقة.





٥-ويضرب ١٠٠ ألف ضربة في اليوم.





٦-عضلة القلب لا تعرف التعب علي عكس عضلات الساقين والذراعين التي تحتاج إلي الراحة بعد التمارين الرياضية.





٧- قلب المرأة أصغر وأسرع من قلب الرجل ب ٨ ضربات في الدقيقة.





٨-المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية الدموية إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز ١٠٠ ألف كيلومتر.





٩- كل ضربة تضخ حوالي ٥ ملاعق كبيرة من الدم

يعني جالون ونصف جالون في الدقيقة، لتغذي تريليونات من الخلايا التي تستقبل الدم وتتغذي به ما عدا خلايا قرنية العين.





١٠ – قلب الحوت الأزرق ١٥٠٠ كجم ويضرب من ٢ إلي ٥ ضربات في الدقيقة.





١١- تستطيع حماية قلبك بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع ٤٥ دقيقة يوميا.





١٢-أول منشور عن الدايت النباتي في سفر دانيال في التوراة ٦٠٠ سنة قبل الميلاد

وأول مقولة عن دور القلوب المحوري في الحديث المحمدي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد.





١٣-السماعة الطبية تم اختراعها بسبب خجل بعض الدكاترة من أن يلصق أذنيه ليستمع مباشرةً إلي أصوات قلوب السيدات.





١٤-أصوات القلوب نتيجة ارتطام وريقات صمامات القلب عند إغلاقها وانفتاحها.





١٥- الصمام في حجم العملة المعدنية.





١٦- القاتل الأول قبل سرطان الثدي في السيدات وقبل سرطان البروستات في الرجال.





١٧- أقدم مريضة بالقلب في التاريخ الأميرة الفرعونية ميريت ٣٠٠٠ علم قبل الميلاد ماتت بجلطة في الشريان التاجي.





١٨-ا لتعصب الكروي والتشجيع الجنوني خطر على القلب.





١٩- سرطان القلب نادر جدا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام.



