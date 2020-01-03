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مرأة

شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:24 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 3 يناير،عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين والتى أتمت عامها الـ 59.

وأثبتت إلهام شاهين أن السن مجرد رقم لأنها لازالت تحافظ على جمالها وأناقتها التى تخطف بها الأنظار خلال ظهورها فى مختلف المناسبات.

وتتمتع الفنانة إلهام شاهين بذوق خاص سواء فى اختيار الأزياء التي تظهر بها الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة و تختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية أنيقة.

فتعتمد الفنانة إلهام شاهين على فساتين السهرة التى يتم صناعتها بالأقمشة غير التقليدية فى الكثير من الأحيان، كما تفضل التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، فتتنوع فساتين إلهام شاهين ما بين التصميمات القصيرة والطويلة.

بالإضافة إلى ذلك تحرص إلهام شاهين على تنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات التى تزيد من فخامة و جمال إطلالتها، وتعتمد على صيحات المكياج التى تبرز جمالها.


شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
شاهد.. إطلالات أنيقة لـ إلهام شاهين في عيد ميلادها
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