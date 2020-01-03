عمر الشعراوي.. أول عضو عربي بمجلس إدارة الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أنه في حدث يعد الأول من نوعه، تم اختيار الدكتور عمر الشعراوي المدرس بمعهد الكبد القومى عضوا في مجلس إدارة الجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي ممثلا لشباب أطباء المناظير بجانب اختياره المنسق العام لقطاع شباب أطباء مناظير الجهاز الهضمي ESGE-EYE بالجمعية الأوروبية لمناظير الجهاز الهضمي ESGE.





تأتى أهمية تلك الجمعية في أنها أكبر جمعية طبية خاصة بالجهاز الهضمي، حيث أنها تصدر أكبر دورية علمية لمناظير الجهاز الهضمي Endoscopy وتصدر القواعد الاسترشادية الدورية المختصة بمختلف التدخلات العلاجية والتشخيصية بالمناظير، كما توفر تلك الجمعية العديد من المنح الطبية للتدريب في مجال مناظير الجهاز الهضمي، والتى حصل على إحدى هذه المنح الدكتور عمر الشعراوي عام ٢٠١٩.





كما توفر الجمعية عدد من منح دعم الأبحاث في مجال مناظير الجهاز الهضمي، و تنظم الجمعية أكبر مؤتمر سنوي وورش عمل في مجال مناظير الجهاز الهضمي ويحضره الآلاف من الأطباء من جميع أنحاء العالم سنويا.





وجدير بالذكر أن هذا المنصب كان منحصرا علي الأطباء الأوروبيين وأن الدكتور عمر الشعراوي أول عربى يتم اختياره بمجلس إدارة الجمعية.





يعمل الدكتور عمر الشعراوي كمدرس للجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد القومي جامعة المنوفية وقد عاد حديثا من العمل بجامعة هايدلبرج بالمانيا.





مثل الدكتور عمر الشعراوي مصر في العديد من المنابر العلمية العالمية وألقى العديد من المحاضرات في مختلف المؤتمرات الأوروبية والأمريكية، كما ألقى كلمة عن التعليم في منتدي شباب العالم ٢٠١٩ في شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقدم الطبيب المصري الشاب العديد من الأبحاث الطبية المتميزة، وفي كبري الدوريات الطبية المتخصصة في مجال الكبد و الجهاز الهضمي وتم الاستشهاد بالعديد من أبحاثه في وقت قصير.





كما أن الدكتور عمر الشعراوي يشغل منصب المنسق العام لقطاع شباب أطباء الجهاز الهضمي والكبد بالجمعية المصرية EARTH و هي الجمعية المصرية المعتمدة من الجمعية الأوروبية والعالمية للجهاز الهضمي.



