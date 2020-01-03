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رياضة

تحامل وهجوم..تعليق أحمد الشناوي على طلب حكام أجانب لمباريات الزمالك

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:59 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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يسرى غازى
علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي على طلب نادي الزمالك حكام أجانب لإدارة بقية مبارياته فى الدورى الممتاز عقب فوز الفارس الأبيض على أسوان مساء أمس.

كان مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور طالب اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني استقدام حكام أجانب لبقية مبارياته فى الدورى المحلي ورفضه التعامل مع لجنة الحكام الحالية برئاسة جمال الغندور.

قال أحمد الشناوى فى تصريحات صحفية: قدوم الحكام الأجانب الموسم الماضي أضر بالتحكيم المصري ويعتبر سببا رئيسيا فيما يحدث الآن من هجوم على قضاة الملاعب.

أضاف الشناوى: أيضا حتى في وجود تقنية الفيديو في الدوريات الأوروبية يوجد أخطاء تحكيمية ويجب دعم الحكام المصريين ولا يجوز الحساب بالقطعة لان الأخطاء محدوده ويوجد تحامل كبير على الحكام المصريين.

يذكر أن فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حقق فوزا على نظيره فريق أسوان بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة 11 بالدورى الممتاز.
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