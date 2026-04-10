نجيب ساويرس يدعم لبنان: لعنة الله على من تسبب فى هذا الخراب

أعرب نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري عن حزنه لما يحدث في لبنان بعد تعرضها لهجمات اسرائيلية.

وكتب ساويرس عبر حسابه على إكس: "‏إلى لبنان الحبيب .. يجب ان تعلموا انكم البلد المقرب إلى قلوبنا جميعا ...لعنة الله على كل من تسبب فى هذا الالم والخراب ..لكنكم قدها وقدود وستخرجوا من هذه الأزمة أقوى وأنجح كما خرجتم من الأزمات السابقة ..اما الحساب فهو عند الله سبحانه و تعالى ..لكم حبى ومؤازرتي".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على أن يشمل وقف إطلاق النار الإقليمي الساحة اللبنانية.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لشبكة "سي بي إس" أن موقف ترامب تغير عقب مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الخميس في قصف منصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بعد تحذير من أن الاستعدادات جارية لإطلاق صواريخ باتجاه مناطق إضافية في شمال دولة الاحتلال.