استئناف مفاوضات السلام السودانية في جوبا

استؤنفت اليوم الجمعة في عاصمة جنوب السودان ، جوبا، مفاوضات السلام بين الحكومة السوداني، من جهة، و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، و "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، من جهة أخرى.



وكانت الجولة الحالية من المفاوضات، التي انطلقت الشهر الماضي، عُلقت لعدة أيام، بسبب الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.



وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، محمد حسن التعايشي، عقد اليوم جلسة مفاوضات مع وفد "الحركة الشعبية - جناح مالك عقار" (المنضوية ضمن "الجبهة الثورية")ـ بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.



وتناولت الجلسة القضايا محل التفاوض بين الجانبين، وتم رفعها، على أن تُستأنف المباحثات بينهما صباح غد.