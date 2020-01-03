جمال الغندور لـ مرتضى منصور: حكام الزمالك وطنطا مصريون

قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الزمالك وطنطا بعد غد الأحد فى إطار الجولة الثانية عشر بالدورى الممتاز.





كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طالب الجبلاية باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الدورى الممتاز المتبقية ورفضه التعامل مع لجنة الحكام فى الاتحاد برئاسة جمال الغندور.





جاء ذلك بعدما رفض جمال الغندور الإستعانة بالحكام الأجانب لإدارة لقاءات الزمالك المتبقية فى الدورى المحلي بعد الهجوم الضارى من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على لجنة الحكام.





وتمسك جمال الغندور بمنح الثقة للحكام المصريين لإدارة مباريات الدورى المحلى استنادا إلى حصوله على تأكيدات من اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني منذ بداية قدومه يوم 1 سبتمبر الماضي وتسلمه المهمة بعدم الإستعانة بالحكام الأجانب سوى فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.



