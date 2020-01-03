في ربع ساعة.. طريقة عمل الكريب الحلو

يعتبر الكريب الحلو من أشهى الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها لأطفالك وضيوفك خلال دقائق، وبمكونات غير مكلفة، كما يمكن حشوه بأصناف مختلفة مثل المربى أو الشوكولاتة أو السكر البودرة.



مدة التحضير: ربع ساعة

الكمية: يكفي ل ٣ أفراد



مكونات الكريب الحلو

كوب دقيق

كوب ونصف حليب

ملعقة زيت

ملعقة سكر

ملعقة فانيليا

2 بيضة



طريقة عمل الكريب الحلو

في الخلاط ضيفي الحليب مع الدقيق ثم اخفقي البيض على المكونات

اضربي المكونات معا حتى تحصلي على خليط متجانس

ضيفي الزيت والسكر والفانيليا واستمري في خلط المكونات معا حتى يصبح خليط سائل

ضعي مقلاة تيفال على نار هادئة وضعي بها كمية قليلة من الزيت

على كمية من السائل في المقلاة بشكل مستدير واتركيه لمدة ثواني ثم اقلبيها على الجانب الآخر

كرري نفس العملية حتى تنتهي من كمية الخليط

اختاري الحشو سواء المربى أو الشيكولاتة أو وافردي الحشو داخل الكريب ثم لفيه وقدميه لأطفالك.

