الحكومة تعلن شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 | تفاصيل





الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، أعلنت بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجارى. وكانت





قانون المعاشات الجديد، في نهاية دور وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد أصدر، في نهاية دور الرابع، بشهر يوليو من العام الماضي، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه في شهر أغسطس. الانعقاد

عدم الاستقالة من الخدمة ومنها الانقطاع عن العمل.عدم انتهاء الخدمة بسبب حكم يتعلق بالشرف أو تزوير أوراق أو انتحال شخصية.أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.يبدأ تأمين البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.ويقدر تعويض البطالة وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير: 75 % للأربعة أسابيع الأولى، 65 % للأربعة أسابيع الثانية، 55 % للأربعة أسابيع الثالثة.أولا: ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعهثانيا: عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملينثالثا: عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهريةرابعا: إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعملخامسا: وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرةسادسا: اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئولأولا: إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًاثانيا: إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.ثالثا: إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليهرابعا: إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليهخامسا: إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًاسادسا: إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد