مدرب التعاون: سنقاتل لحصد لقب السوبر السعودي

أكد عبدالله عسيري، مدرب التعاون السعودي، على أن فريقه سيقاتل للفوز على النصر، مساء الغد، على ملعب الجوهرة المشعة، بجدة، في كأس السوبر السعودي، موجها شكره للإدارة والجماهير على دعمه ومساندته.



وقال "عسيري" في المؤتمر الصحفي التقديمي: "أشكر الجميع على دعمهم الكبير وثقتهم، والمواجهة تشكل دافعا كبيرا لي في مسيرتي الرياضية، وأحمد الله بعد أن وضعني في هذا المكان لقيادة التعاون في السوبر السعودي".



وواصل مدرب التعاون: "نحن جاهزون للقاء الغد، ونسعى للفوز وإسعاد الجماهير التعاونية، وستظهر شخصية التعاون المعروفة".



وأضاف عبدالله عسيري: "وجدت كل الدعم من الإدارة والجماهير التعاونية التي وقفت معي ودعمتني، والعامل النفسي في مثل هذه المباريات في غاية الأهمية، وسنعالج الأخطاء بالفترة القادمة".



وأنهى عبدالله عسيري، تصريحاته بقوله: "المباراة بين فريقين كبيرين استحقا التواجد في هذه المناسبة، وأشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على التنظيم الرائع، وأتمنى أن تكون مواجهة جميلة تليق بالمناسبة ومكانة الطرفين".



من جهته، أكد البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع التعاون، سعي الفريق لتحقيق الفوز ضد النصر وحصد لقب السوبر.



وقال: "إنها فرصة جميلة أن نتواجد في هذا النهائي المهم، والفريق قام بالتحضيرات الجيدة للمباراة، والتركيز عال من الجميع والعمل مضاعف، وسنقاتل لتحقيق هدفنا".



وأضاف ريكاردو ماتشادو: "التواجد في مثل هذه النهائيات ميزة للتعاون، ونحتاج لدعم الجميع للفوز بكأس السوبر السعودي".



وأكمل ماتشادو: "نسعى لتحقيق لقب سيضيف الكثير للتعاون الذي عشت معه التطور وأفضل النتائج، ومدربنا قريب منا ويعمل على دعمنا بكل ما يستطيع لنظهر بالشكل المعروف عنا".