بعد دفنه بمقابر الشهداء| الإيرانيون يلتقطون سيلفي الوداع مع قاسم سليماني

عرضت فضائية روسيا اليوم أول مقطع فيديو لمقبرة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي قتل إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتيوشا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.



وأوضح مراسل «روسيا اليوم» أن سليماني سيدفن في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد بمقبرة «شهداء كرمان» .



وظهر في الفيديو المقبرة وهي تحمل صورة قاسم سليماني، وملقيا على رخامها الزهور، ويلتقط عشرات الايرانين الصور التذكارية معها.



أعلن التلفزيون الرسمي العراقي في بيان عاجل له منذ قليل مقتل قتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتيوشا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.



سليماني، الشهير بمهندس الإرهاب الدولي الإيراني في الشرق الأوسط، هو عسكري إيراني تولي قيادة "فيلق القدس" في 1998 خلفًا لأحمد وحيدي، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسئولة في المقام الأولى عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية الإيرانية.



أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العراق سيشهد في العاشرة من صباح غد السبت المراسم الرسمية لتشييع جثامين قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم، قُتلوا في غارة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.