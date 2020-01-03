AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد دفنه بمقابر الشهداء| الإيرانيون يلتقطون سيلفي الوداع مع قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:35 م
مقبرة قاسم سليماني
مقبرة قاسم سليماني
Advertisements
عبد الخالق صلاح
عرضت فضائية روسيا اليوم أول مقطع فيديو لمقبرة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي قتل إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتيوشا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وأوضح مراسل «روسيا اليوم» أن سليماني سيدفن في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد بمقبرة «شهداء كرمان» .

وظهر في الفيديو المقبرة وهي تحمل صورة قاسم سليماني، وملقيا على رخامها الزهور، ويلتقط عشرات الايرانين الصور التذكارية معها.

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي في بيان عاجل له منذ قليل مقتل قتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إثر القصف المجهول الذي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتيوشا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

سليماني، الشهير بمهندس الإرهاب الدولي الإيراني في الشرق الأوسط، هو عسكري إيراني تولي قيادة "فيلق القدس" في 1998 خلفًا لأحمد وحيدي، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسئولة في المقام الأولى عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية الإيرانية.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العراق سيشهد في العاشرة من صباح غد السبت المراسم الرسمية لتشييع جثامين قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم، قُتلوا في غارة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التلفزيون العراقي: مقتل قاسم سليماني إثر قصف مطار بغداد

بعد مقتله في غارة جوية.. تعرف على قاسم سليماني مهندس الإرهاب الإيراني في الشرق الأوسط

أمريكا تعلن مسئوليتها عن قصف العراق ومقتل قاسم سليماني

اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور

اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في إيران لبحث مقتل قاسم سليماني

أخبار العالم: مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بغارة امريكية بالعراق .. والمارينز تعتقل زعماء مليشيات موالية لإيران

ترشيحاتنا

لبس الفتاة السبب.. نائب المنصورة يكشف كواليس جديدة عن واقعة التحرش

مهندسة تطالب بتقديم حفلات رقص شرقي بمكتبة الإسكندرية

فتاة المنصورة.. النيابة تعاين موقع التحرش وتكتشف شهودًا جددًا

مشهد غير مألوف.. عنكبوت عملاق يصطاد سمكة من بركة مياه |صور

أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: لا أعلم شيئا عن طحالها

الحكومة تعلن شروط صرف إعانة البطالة لعام 2020 | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم