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رياضة

اخبار نادي الزمالك.. القصة الكاملة لهروب ساسي.. واللجوء لـ فيفا بسبب الاستبدال

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:31 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم،الجمعة 3 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:


بين إثارة الجدل وكشف الحقيقة.. القصة الكاملة لـ رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك
http://www.elbalad.news/4119434
عاشت جماهير نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك وسط انباء رحيل نجم فريق الكرة القدم الأول فرجاني ساسي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بعد تألقه أمام أسوان.. الزمالك يوقع عقدا مع نجم فريق الناشئين لمدة 4 سنوات
http://www.elbalad.news/4119358
وقع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، علي عقود حسين فيصل مواليد 99 وأحمد عيد مواليد 2001 لاعبي فريق الناشئين بالزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

مصطفى محمد على رادار رينجرز الأسكتلندي برعاية نجم ليفربول
http://www.elbalad.news/4119340
ارتبط اسم مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك من أجل بدء مشواره الاحترافي وذلك بعد أن دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية التي ترغب في الظفر بخدمات هداف القلعة البيضاء والمنتخب الأوليمبى .

كارتيرون يستعين بلاعب مواليد 99 لحل مشكلة غياب ساسي وطارق حامد
http://www.elbalad.news/4119311
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.

الزمالك يلجأ لـ فيفا لحل أزمة استبدال الهاربين كهربا والنقاز
http://www.elbalad.news/4119263
قرر نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل إيجاد حل لأزمة الاستبدال في ظل رفض اتحاد الكرة تعديل نظام الاستبدال للفريق في يناير الجاري خاصة أن النادي لا يمكنه إلا ضم صفقة وحيدة في الشتاء.
اخبار نادي الزمالك..
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم،الجمعة 3 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:


بين إثارة الجدل وكشف الحقيقة.. القصة الكاملة لـ رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك
عاشت جماهير نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك وسط انباء رحيل نجم فريق الكرة القدم الأول فرجاني ساسي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بعد تألقه أمام أسوان.. الزمالك يوقع عقدا مع نجم فريق الناشئين لمدة 4 سنوات
وقع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، علي عقود حسين فيصل مواليد 99 وأحمد عيد مواليد 2001 لاعبي فريق الناشئين بالزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

مصطفى محمد على رادار رينجرز الأسكتلندي برعاية نجم ليفربول
ارتبط اسم مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك من أجل بدء مشواره الاحترافي وذلك بعد أن دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية التي ترغب في الظفر بخدمات هداف القلعة البيضاء والمنتخب الأوليمبى .

كارتيرون يستعين بلاعب مواليد 99 لحل مشكلة غياب ساسي وطارق حامد
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.

الزمالك يلجأ لـ فيفا لحل أزمة استبدال الهاربين كهربا والنقاز
قرر نادي الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل إيجاد حل لأزمة الاستبدال في ظل رفض اتحاد الكرة تعديل نظام الاستبدال للفريق في يناير الجاري خاصة أن النادي لا يمكنه إلا ضم صفقة وحيدة في الشتاء.
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