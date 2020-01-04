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تعليم

38 ألف طالب يبدأون امتحانات نصف العام بمدارس الدقهلية .. اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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قســــم التعليم
تبدأ اليوم السبت امتحانات المرحله الابتدائية بمدارس محافظة الدقهلية ، وذلك للصفوف الثالث والرابع والخامس من المرحلة الابتدائية للفصل الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 ، حيث يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية والرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ومادة اللغة العربية والخط والتربية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي، ومادة الرياضيات والعلوم للصف الخامس الابتدائى.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المقرر ان يؤدوا الامتحانات اليوم 38 ألفا من الطلاب، مشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من كافه الاستعدادات لاستقبال الطلاب.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إنّ الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وأنه تم تشكيل غرف العمليات بكل إدارة وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لاستقبال الشكاوى.

من جانبه أصدر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة العملية الامتحانية وإرسال التقارير أولا بأول وحل المشاكل التى تواجههم أثناء الامتحانات فورا.

يذكر أن اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جدول الامتحانات، وكلف مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والالتزام بتنفيذ القرار الوزارى رقم 313 لسنه 2011 وتعديلاته بشأن نظام التقويم الشامل.
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