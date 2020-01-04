نجم الأهلي السابق يصدم الجميع بموقفه من تطبيق تقنية الفار

أكد وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه ضد دخول التكنولوجيا في كرة القدم، وتطبيق تقنية الفار.





وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية:"أنا أرى أن دخول التكنولوجيا في مجال إبداعي شيء خاطئ، أنا ضد تطبيق تقنية الفار، لأنه ببساطة في الفترة القادمة لن نرى حكمًا بشريًا على أرض الملعب، لم أعد أستمتع كالسابق بالمباريات."





وأضاف صلاح الدين:"الفار خلق لي حالة من عدم المتعة ، الفار سيأتي بالمشاكل أيضًا ، بل سيقتل متعة الكرة أيضًا، لا أريد إدخال التكنولوجيا في كرة القدم."



