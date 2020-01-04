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رياضة

نجم الأهلي السابق يصدم الجميع بموقفه من تطبيق تقنية الفار

السبت 04/يناير/2020 - 01:05 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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إسماعيل محمود
أكد وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أنه ضد دخول التكنولوجيا في كرة القدم، وتطبيق تقنية الفار.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية:"أنا أرى أن دخول التكنولوجيا في مجال إبداعي شيء خاطئ، أنا ضد تطبيق تقنية الفار، لأنه ببساطة في الفترة القادمة لن نرى حكمًا بشريًا على أرض الملعب، لم أعد أستمتع كالسابق بالمباريات."

وأضاف صلاح الدين:"الفار خلق لي حالة من عدم المتعة ، الفار سيأتي بالمشاكل أيضًا ، بل سيقتل متعة الكرة أيضًا، لا أريد إدخال التكنولوجيا في كرة القدم."

وتشهد الفترة الأخيرة في الدوري المصري العديد من الأخطاء التحكيمية، مما جعل بعض الأندية تطالب بإدخال تقنية الفار للملاعب المصرية.
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