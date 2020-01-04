فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة

تحتفل الفنانة الكبيرة نيللى بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت في الثالث من يناير عام 1949، ليبلغ عمرها حاليا 71 عاما وبدأت مشوارها الفني في سن صغيرة فكانت موهبتها الفذة تنذر بقدوم نجمة كبيرة تخطف الأضواء.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة الفنانة نيللى، لتهنئتها بعيد ميلادها.



و تألقت الفنانة نيللى بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، بفستان باللون النبيتى، واعتمدت علي وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر، وترك شعرها الأشقر.