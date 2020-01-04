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حوادث

إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق إثر استنشاق غاز مسرب من سخان الحمام

السبت 04/يناير/2020 - 01:29 ص
سخان غاز
سخان غاز
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جمالات الدمنهوري
أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة ، بحالة اختناق غاز اثر استنشاق غاز مسرب من سخان الحمام اثناء استحمام الأطفال بمنزلهم الكائن بشارع مدخل كفر الدوار وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بإصابة 5 من أسرة واحدة بحالة اختناق استساق غاز.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث كفر الدوار وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة تم نقلهم لمستشفي كفر الدوار العام .

والمصابون هم كل من " امال محمود حسن" ٣٠ سنه " أمنيةالسيد عبد الرحيم" ١٥ سنه "اسامة السيد عبد الرحيم" ١١ سنه " يوسف السيد عبد الرحيم" ٨ سنوات "نور السيد عبد الرحيم: ٨ سنوات وتحرر تلمحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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