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رياضة

مدافع يوفنتوس هدف أندية إنجليزية وألمانية وسط منافسة شرسة

السبت 04/يناير/2020 - 01:00 ص
يوفنتوس الإيطالي
يوفنتوس الإيطالي
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محمد رشاد
يجذب التركي ديميرال، مدافع يوفنتوس الإيطالي، اهتمام عدد كبير من الأندية لضمه خلال انتقالات الشتاء الجارية في يناير عقب المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريق السيدة العجوز.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن هناك منافسة إنجليزية ألمانية على مدافع يوفنتوس الشاب ، كما تؤكد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي يقود سباق التعاقد مع ديميرال.

ويرغب مايكل أرتيتا، المدير الفني الحالي للجانرز في تعزيز دفاع فريقه بضم التركي الدولي، خاصة بعد إصابة كالوم تشامبر.

كما أشار الصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي ماريزيو" إلى أن ليستر سيتي وبوروسيا دورتموند لديهما رغبة في التعاقد مع ديميرال.

وأوضح "دي ماريزيو" أن يوفنتوس لا يرغب في بيع ديميرال رغم العروض التي يتلقاها.
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