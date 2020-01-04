AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على ربيع ساخرا من برودة الطقس: ايه الجو دا.. صورة

السبت 04/يناير/2020 - 03:44 ص
على ربيع
على ربيع
Advertisements
كريم ناصر
نشرت الفنان على ربيع صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

وظهر على ربيع بالصورة ملثم يرتدى جاكيت باللون البرتقالي والاسود ساخرا من شدة برودة الجو قائلا : ايه الجو دا .

ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير قائلين : الجو تلج .

من ناحية أخري يواصل ربيع تصوير فيلم "الخطة العامية"، من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد شوقى للمنتخب الأولمبي: عملوها رجالتنا

مبروك لمصر.. مصطفى شوبير: فخور أنى كنت جزءا من المنتخب الأولمبي

محمد الشناوى للمنتخب الأولمبى: منتخب رجالة فرح مصر

أمير طعيمة للمنتخب الأولمبي: ربنا اداكم على قد تعبكم

غادة عبد الرازق عقب فوز المنتخب الأولمبى: مبروك لأم الدنيا

علي ربيع وحكيم يغنيان أنا أحبك.. فيديو

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى

100 مليون مقاتل.. الجيش المصري وادعم جيش مصر يتصدران تويتر

ده مش كبت جنسي.. تعليق من باحثة شئون المرأة على واقعة فتاة المنصورة

أخبار الرياضة اليوم | مفاجأة في قيد كهربا | وساسي يثير الشكوك في الزمالك

أنا شبه بابا.. ابنة هيفاء وهبي تفاجئ متابعًا بردها

خليفة حفتر للشعب التركي: أردوغان سيلقي بجيشكم في الهلاك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة