على ربيع ساخرا من برودة الطقس: ايه الجو دا.. صورة

نشرت الفنان على ربيع صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.
وظهر على ربيع بالصورة ملثم يرتدى جاكيت باللون البرتقالي والاسود ساخرا من شدة برودة الجو قائلا : ايه الجو دا .
ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير قائلين : الجو تلج .
من ناحية أخري يواصل ربيع تصوير فيلم "الخطة العامية"، من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني.
وظهر على ربيع بالصورة ملثم يرتدى جاكيت باللون البرتقالي والاسود ساخرا من شدة برودة الجو قائلا : ايه الجو دا .
ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير قائلين : الجو تلج .
من ناحية أخري يواصل ربيع تصوير فيلم "الخطة العامية"، من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني.