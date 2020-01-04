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رياضة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة جديدة مع أستون فيلا أمام فولهام بـ كأس الاتحاد

السبت 04/يناير/2020 - 10:53 ص
فريق أستون فيلا
فريق أستون فيلا
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محمد السعيد
يحل فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضيفا على نظيره فولهام، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور الخامس من المسابقة.

على الجانب الآخر يطمح فريق فولهام في إقصاء الفيلانز من البطولة.

وكان فريق أستون فيلا تلقي صدمة كبيرة، أمس الجمعة، بتأكد غياب حارس المرمى توم هيتون ومهاجم الفريق ويسلي، حتى نهاية الموسم، بسبب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، أبرزها مانشستر سيتي مع بورت فايل، مانشستر يونايتد مع وولفهرهامبتون، ونيوكاسل مع روشديل ساوثهامبتون مع هيدرسيفلد، ليستر سيتي مع ويجان.

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