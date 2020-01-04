مانشستر سيتي يخشى مفاجآت بورت فايل في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره بورت فايل، اليوم، السبت، ضمن مباريات الدور الثالث، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورت فايل والقناة الناقلة..





من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين مانشستر سيتي وبورت فايل في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزن، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".





وتمُثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والذي يسعى للدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، للخروج بأي بطولة هذا الموسم في ظل ابتعاده عن منافسات البريميرليج، حيث يحتل المركز الثالث متأخرا بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر وله مباراة مؤجلة.



