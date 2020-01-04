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رياضة

اليوم.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بالمنصورة استعدادا لمواجهة طنطا بالمحلة غدا

السبت 04/يناير/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يدخل الزمالك اليوم معسكرا مغلقا بمدينة المنصورة عقب المران الذى يخوضه الفريق الأبيض بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة طنطا باستاد غزل المحلة فى الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الممتاز .

ويعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق الأبيض التى ستخوض مواجهة طنطا عقب المران اليوم والتي سيعود إليها محمد عبدالغنى مدافع الفريق عقب غيابه عن مباراة أسوان فى الجولة الـ 11 للدوري الخميس الماضى الإيقاف بداعي الحصول على الإنذار الثالث.

كما يحسم كارتيرون عودة الثنائى عبدالله جمعة الظهير الأيسر ومحمود عبدالرازق شيكابالا لقائمة المباريات بعد مشاركتهما فى التدريبات الجماعية عقب تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما فى المباريات السابقة وأدت لغيابهما عن المواجهات المحلية والأفريقية للزمالك .

ويفتقد الزمالك لجهود الثنائى طارق حامد لتعرضه للطرد فى لقاء أسوان وفرجانى ساسى للحصول على الإنذار الثالث فى المباراة ذاتها .

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لمواصلة مسيرة الانتصارات فى الدورى والتى عادت بالفوز على أسوان فى الجولة الـ 11 عقب الخسارة أمام الطلائع والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدوري وزيسكو الزامبى فى الجولة الثالثة لدوري الأبطال الأفريقي تباعا.
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