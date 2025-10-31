الناقل الوطني الرسمي .. حملة ترويجية من مصر للطيران لافتتاح المتحف الكبير

تشارك الناقل الوطني مصر للطيران، بدورها الناقل الرسمي للوفود المشاركين في احتفالية المتحف المصري الكبير من الضيوف الأجانب القادمين من الخارج، مما يعكس دورها المحوري ومكانتها الوطنية في الفعاليات والأحداث الهامة ودعمها للجهود التنظيمية والتنسيقية للحدث.

تشارك مصر للطيران، بنقل واستقبال عدد من الوفود الرسمية المشاركة على متن رحلاتها الجوية، وتقديم كافة وسائل الراحة لضيوف مصر ، فضلًا عن قيامها بحملة دعائية وترويجية عن المتحف وقيمته الحضارية على متن أسطولها الجوي ومن خلال مكاتبها الداخلية والخارجية.

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تضع راحة المسافر في مقدمة أولوياتها، وتحرص على أن تكون المطارات المصرية واجهات حضارية تعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تقدم في مجالات النقل الجوي والملاحة والخدمات اللوجستية والسياحية .

أكد “الحفني”، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية تجسد عظمة مصر وحضارتها، مشيرًا إلى أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي في إطار دورها الوطني لتقديم تجربة سفر استثنائية لضيوف مصر من أنحاء العالم المختلفة .

أكد وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران المدني، أكملت استعداداتها الشاملة لإستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي الفريد الذي يُجسد عظمة مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

وتُنفذ الوزارة خطة تشغيل متكاملة بمطاري سفنكس والقاهرة الدوليين، في إطار تنسيق وتعاون تام مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تم تشكيل فرق ميدانية من قيادات الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل بما يضمن أعلى مستويات الدقة والإنسيابية والتكامل بين جميع الجهات، لخروج الحدث بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وريادتها على الساحة الدولية.

كما ستُنقل فعاليات ومراسم افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة عبر شاشات العرض في مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولى وجميع المطارات المصرية، لتعيش صالات السفر والوصول أجواء هذا الحدث الوطني التاريخي بالتزامن مع الاحتفال المقام بمنطقة الأهرامات، في مشهد احتفالي يعكس فخر المصريين بهذا الإنجاز العظيم.