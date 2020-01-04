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منوعات

سهير زكي| الراقصة التي تحدت أم كلثوم.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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مريم صليب
تحتفل اليوم السبت 4 يناير، الراقصة سهير زكي، بعيد ميلادها الـ 74.

ولدت سهير في مدينة المنصورة في مثل هذا اليوم من عام 1945، وهي واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي المبتكر الجديد. 

كانت بداية سهير زكي في الإسكندرية التي ذهبت إليها باحثة عن الشهرة والمجد وبالفعل حصلت على مناها واشتهرت إلا أن الطموح لا حدود له فقررت السفر إلى القاهرة لتبدأ أولى خطواتها عندما رقصت في برنامج "اضواء المسرح" وفي الملاهي الليلية. 

بالرغم من محاولاتها للوصول إلى أضواء الشهرة، إلا أن غضب كلثوم منها كان نقطة فارقة في حياة سهير ، علمت كوكب الشرق أن هناك راقصة تستخدم أغانيها في الرقص ذلك الأمر الذي سبب إزعاج لها. 

قررت أم كلثوم أنت تحضر بنفسها حفل من حفلات سهير ذكي و أن تراها و هي ترقص على أغانيها ، كانت أم كلثوم تنوي إيقاف سهير عن الرقص إلا أنها خرجت من الحفل وقالت لسهير لكم أرى في جمال رقصك و من هنا اشتهرت سهير ذكي بالراقصة التي تحدت كوكب الشرق ورقصت على أغانيها .
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