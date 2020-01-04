سهير زكي| الراقصة التي تحدت أم كلثوم.. فيديو

تحتفل اليوم السبت 4 يناير، الراقصة سهير زكي، بعيد ميلادها الـ 74.





ولدت سهير في مدينة المنصورة في مثل هذا اليوم من عام 1945، وهي واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي المبتكر الجديد.





كانت بداية سهير زكي في الإسكندرية التي ذهبت إليها باحثة عن الشهرة والمجد وبالفعل حصلت على مناها واشتهرت إلا أن الطموح لا حدود له فقررت السفر إلى القاهرة لتبدأ أولى خطواتها عندما رقصت في برنامج "اضواء المسرح" وفي الملاهي الليلية.





بالرغم من محاولاتها للوصول إلى أضواء الشهرة، إلا أن غضب كلثوم منها كان نقطة فارقة في حياة سهير ، علمت كوكب الشرق أن هناك راقصة تستخدم أغانيها في الرقص ذلك الأمر الذي سبب إزعاج لها.



