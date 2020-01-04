اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب

انطلق اليوم السبت بمحافظة الأقصر موسم كسر وعصير القصب وذلك تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مصانع قصب السكر بمدينة أرمنت جنوب المحافظة.



وأعلن المهندس عبد الفتاح محمود مدير عام المصنع أن اليوم الانطلاق الرسمي لاستقبال قصب السكر بالمصنع؛ حيث تبدأ عملية العصير وذلك عقب التشغيل التجريبى للماكينات والمعدات منذ يومين للتأكد من صلاحيتها لاستقبال المحصول.



وأكد "عبدالفتاح" انتهاء المصنع من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق موسم العصير الجديد مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمعدات والماكينات وعلى رأسها تهيئة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.



وأضاف انه تم التنسيق مع ديوان عام محافظة الأقصر ومديرية الأمن بشأن أعمال نقل المحصول والطرق المرورية لتسهيل حركة الجرارات وتأمين المواصلات.



وأوضح مدير عام المصانع أن كسر القصب بدأ فى الاول والثانى والثالث من يناير الجارى حيث يتم الشحن والتوصيل إلى المصنع من خلال الجرارات وقطارات الديكوفيل لمدة يومين واليوم بدأ العصير وإنطلاق الماكينات مضيفا بان إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القصب بالمحافظة تبلغ حوالى 36 ألف فدان تقريبا من المتوقع أن تنتج حوالى مليونا و 300 ألف طن قصب تقدر حوالى 130 ألف طن سكر تقريبا .