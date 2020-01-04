AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب

السبت 04/يناير/2020 - 02:13 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
انطلق اليوم السبت بمحافظة الأقصر موسم كسر وعصير القصب وذلك تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مصانع قصب السكر بمدينة أرمنت جنوب المحافظة.

وأعلن المهندس عبد الفتاح محمود مدير عام المصنع أن اليوم الانطلاق الرسمي لاستقبال قصب السكر بالمصنع؛ حيث تبدأ عملية العصير وذلك عقب التشغيل التجريبى للماكينات والمعدات منذ يومين للتأكد من صلاحيتها لاستقبال المحصول.

وأكد "عبدالفتاح" انتهاء المصنع من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق موسم العصير الجديد مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمعدات والماكينات وعلى رأسها تهيئة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة. 

وأضاف انه تم التنسيق مع ديوان عام محافظة الأقصر ومديرية الأمن بشأن أعمال نقل المحصول والطرق المرورية لتسهيل حركة الجرارات وتأمين المواصلات. 

وأوضح مدير عام المصانع أن كسر القصب بدأ فى الاول والثانى والثالث من يناير الجارى حيث يتم الشحن والتوصيل إلى المصنع من خلال الجرارات وقطارات الديكوفيل لمدة يومين واليوم بدأ العصير وإنطلاق الماكينات مضيفا بان إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القصب بالمحافظة تبلغ حوالى 36 ألف فدان تقريبا من المتوقع أن تنتج حوالى مليونا و 300 ألف طن قصب تقدر حوالى 130 ألف طن سكر تقريبا .
اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب
اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب
اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب
اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب
اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب
اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب
اليوم.. مصانع السكر بالأقصر تستقبل القصب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير

معهد المحاصيل السكرية: ننتج 1.3 مليون طن من سكر البنجر كل عام.. فيديو

نائب يطالب برفع سعر طن قصب السكر إلى 900 جنيه

لجبر خاطر الفلاح.. البرلمان يطالب برفع أسعار توريد القصب إلى 900 جنيه للطن.. والتموين تطالب بفرض ضرائب على السكر المستورد

7 يناير.. بدء شحن محصول قصب السكر بالمنيا

منع المبيت في الشوارع.. محافظ قنا يوجه بتنظيم عمل جرارات نقل القصب

ترشيحاتنا

الوقاية من الحسد.. دار الإفتاء تنصح بأمرين لحفظك من كل سوء

خاص| بلاتينيوم يكشف أسباب رحيل 6 لاعبين قبل مواجهة الأهلي

فساد في الأرض.. أول تعليق من هيئة كبار العلماء على التدخل الخارجي في ليبيا

3 أحداث مهمة تضرب البيت الأبيض.. أسبوع شتوي ساخن جدا في نادي الزمالك

أنباء عن مقتل رجل إيران الثاني عبد الرضا شهلاي في صنعاء

زوجة تامر حسنى تستعرض رشاقتها فى دبى بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض