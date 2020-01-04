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مرأة

الفحص المبكر الأهم.. استشاري تأخر الحمل يشرح أدق تفاصيل إجراء الاختبار

السبت 04/يناير/2020 - 06:31 م
خطوات إجراء أختبار
خطوات إجراء أختبار سرطان عنق الرحم
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نهى هجرس- حياة عبد العزيز- نورالمصرى
صرح الدكتور أحمد السيد استشارى تأخر الحمل وعضو الجمعية المصرية من خلال حديثه حول أهم الخطوات التى يجب أن يقوم بها الأطباء أثناء إجراء الأختبار على المريض والتى تنحصر فى عدة عناصر وهى:-

- تهيئة الجو المريح والمناسب بالنسبة للمريضة

- أحترام خصوصية المريضة

- التحقق الجيد من شخصية المريضة

- شرح خطوات الاختبار والمنتج بشكل تفصيلي

- الإجابة على جميع تساؤلات المريض

- إجراء الأختبار غير مؤلم ولكن الحالة لن تشعر بالراحة الكاملة

الجدير بالذكر، أنه عقدت الجمعية المصرية لبعض المحاضرات التي تضم كيفية استخدام منظار عنق الرحم، وطرق اكتشاف الخلايا غير الطبيعية في الرحم.

ويحضر المؤتمر الجمعية المصرية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم أكثر من ١٢٠ طبيب نساء وتوليد، وذلك استعدادا لإطلاق حملة توعية بسرطان عنق الرحم لجميع سيدات مصر، حيث انطلق المؤتمر من أحد فنادق القاهرة الكبرى.

كما تهدف حملة التوعية إلى نشر المعرفة بخطورة سرطان عنق الرحم، والذي يهدد حياة الكثيرات من النساء، والذي لاقت برامج الكشف المبكر له في كل أنحاء العالم نتائج هامة في الحد من انتشاره.

و تنطلق الحملة من خلال ثلاث مراحل لتشمل محافظات مصر كلها، وذلك بالتعاون مع أطباء من كافة المحافظات للتوعية بخطورة السرطان وفيروس الورم الحليمي، المؤدي المباشر له.
الفحص المبكر الأهم.. استشاري تأخر الحمل يشرح أدق تفاصيل إجراء الاختبار
الفحص المبكر الأهم.. استشاري تأخر الحمل يشرح أدق تفاصيل إجراء الاختبار
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