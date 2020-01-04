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أخبار البلد

مدبولي يستكمل جولته في العاصمة الإدارية ويزور المدينة الرياضية لمتابعة الموقف التنفيذى

السبت 04/يناير/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد زيارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جولته اليوم، إلى المدينة الرياضية لمتابعة موقف الأعمال الإنشائية بالمشروع، حيث رافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.

وقال مسئولو الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ إن المدينة الرياضية تقع شمال الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة على مسطح 92 فدانًا، حيث تم اختيار الموقع بعناية لخدمة الأحياء السكنية والامتداد السكني المستقبلي، وتضم المدينة مجمع ملاعب كرة قدم، وصالة مغطاة سعة 7000 متفرج، تقع على مساحة 10000م2، مصممة لاستقبال كأس العالم لكرة اليد عام 2021.

كما تضم المدينة الرياضية مجمعًا لألعاب السباحة والإسكواش، ومجمعًا لملاعب التنس يتسع لـ 900 متفرج، كذلك يوجد بالمدينة المنطقة الترفيهية والتي تضم منطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة أطفال على مساحة 4500 م2، فضلًا عن البحيرة الصناعية والمجرى المائي.

كما تضم المدينة مباني الكافتيريا وتغيير الملابس ومباني صالات الألعاب الجماعية، ومنطقة الملاعب الجماعية، ومبنى الثقافة والتكنولوجيا، والمبنى الاجتماعي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالجهد المبذول فى تنفيذ المدينة الرياضية، التى ستكون علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من التنفيذ، خاصة للصالة المغطاة، التى ستشهد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021.
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