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رياضة

إسلام الشاطر يحتفل بمرور عام على انضمامه لأسرة قناة النادي الأهلى

السبت 04/يناير/2020 - 05:15 م
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
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محمد بدران
أعرب إسلام الشاطر لاعب منتخب مصر السابق، عن سعادته بمرور عام له على انضمامه لقناة النادى الاهلى الفضائية.

وكتب الشاطر فى تغريدة على "تويتر" قال فيها: " ‏اليوم ٤/١/٢٠٢٠ مر عام كامل علي تواجدي في قناه الأهلي علي قد ما قدرت حاولت أن أكون علي قدر المسؤولية".

وأضاف أرجو أن أكون وفقت في ذلك وإن اخطأت عن غير قصد خلال هذه الفتره فأرجو أن يتقبل من أخطأت في حقهم إعتذاري عن أي خطأ.. وكالعادة شكرا جمهور الاهلي العظيم 👏👏👏".

يذكر أن إسلام الشاطر بالعودة للعمل من جديد في قناة الأهلي بعد عمله بها قبل الرحيل إلى قناة “سي بي سي إكسترا” والاستمرار لفترة طويلة مع القناة الأخيرة.
إسلام الشاطر يحتفل بمرور عام على انضمامه لأسرة قناة النادي الأهلى
إسلام الشاطر يحتفل بمرور عام على انضمامه لأسرة قناة النادي الأهلى
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