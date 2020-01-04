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أخبار العالم

وزير الشباب الكويتى یؤكد على أھمیة دعم الشباب العربي وتطویر مھاراتهم

السبت 04/يناير/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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نادر سمير
أكد وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي محمد الجبري الیوم على أھمیة دعم دور الشباب العربي من خلال توفیر الامكانات وتطویر مھاراتھم وصقل قدراتھم باعتبارھم الحاضر الجمیل والمستقبل المنشود.

وقال الوزیر الجبري في كلمته امام الدورة ٦٤ للمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الشباب والریاضة العرب بمقر جامعة الدول العربیه بالقاھرة إن الكویت تؤكد حرصھا دوما على ضرورة التنسیق والتشاور العربي في مجمل القضایا وتضافر الجھود والتضامن بین الحكومات ووزارات الشباب والریاضة في الدول العربیة.

وأضاف أن الھدف من ذلك ھو خلق بیئة محفزة تخدم تطلعات وطموح الشباب العربي واشراكھم في تحقیق التنمیة المستدامة وحمایتھم من الارھاب والفكر المتطرف، منوها إلى أنه في ضوء توجیھات أمیر الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن ضرورة الاھتمام بالشباب ورعایته وتمكینه اطلقت وزارة الدولة لشؤون الشباب وبرعایة مجلس الوزراء (السیاسة الوطنیة للشباب).

ونوه في ھذا السیاق بمقترح مقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل باسم الكویت في اجتماع الدورة ال73 للمكتب التنفیذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب، حيث أن الموضوع المقترح (تفعیل المشاركة الشبابیة في المجتمع) یدخل ضمن اختصاص مجلس وزراء الشباب والریاضة العرب، معربا عن امله ان یتم بحثه ودراسته وادخاله حیز التنفیذ وفق الاطر القانونیة.

وقال الوزیر الجبري ان ھذا المقترح یعد بمثابة اطار عام لعمل الھیئات الحكومیة بحیث یتم على اساسه اعداد الخطط والبرامج التنفیذیة اللازمة لتلبیة تطلعات وآمال الشباب بكل فئاته واھتماماته.

كما تقدم بمقترح للھیئة العامة للریاضة الكویتیة بادراج بعض الموضوعات على جدول اعمال المكتب التنفیذي بشأن تفعیل المشاركة الشبابیة في المجتمع.

من جانبه قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في تصریحات صحفية بختام اعمال الدوره ان الوزیر الجبري تقدم باكثر من اقتراح لتطویر ووضع منھجیة للاستثمار في مجال الریاضة واعداد كوادر في ادارة المنشآت الریاضیة.

واشار إلى ان ھناك العدید من الموضوعات التي تم تداولھا والموافقة علیھا مثل دراسة تجھیز اللوائح الفاعلة والعاملة للمكتب التنفیذي لوزراء الشباب والریاضة العرب وتبني رؤیة واحدة لمكافحة الارھاب لا سیما في الظروف الراھنة.
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