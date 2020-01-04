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أماني الخياط تكشف مفاجأة متعلقة بـ شباب التنظيم الإرهابي من داخل السجون

السبت 04/يناير/2020 - 09:10 م
الإعلامية أمانى الخياط
الإعلامية أمانى الخياط
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حمزة شعيب
أكدت الإعلامية أمانى الخياط، أن فريق عمل برنامج "الكبسولة"، تمكن الحصول على وثائق، لتحركات الجماعة واتفاقاتهم السرية من كافة المراكز البحثية، وبعض من داخل ملفات التنظيم الدولي، وتلك الجماعة كانت دائمًا بوجهين، للعامة بوجه، وفى الغرف المغلقة بوجه آخر، ولدينا تسجيلات للقاءات السرية للجماعة بعضها صوتى، والبعض الآخر صوت وصورة.

وأضافت"الخياط"، خلال تقديمها برنامج الكبسولة، المذاع عبر قناة، إكسترا نيوز، أن شباب التنظيم الإرهابى أحد مصادر البرنامج من خلال رسائل من خلف أسوار السجون، وأن قيادات الجماعة تسعى لمصلحتها فقط، وجزء كبير من كبار القيادات جمع المال لنفسه، وشباب الجماعة اكتشفوا زيف الجماعة، وسعيهم للكرسى بصرف النظر عن الإسلام والدين، وتم استخدامهم كوقود لمعركة غير شريفة.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.
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