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رياضة

ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر السعودي بين النصر والتعاون

السبت 04/يناير/2020 - 09:25 م
لقاء النصر والتعاون
لقاء النصر والتعاون
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بين فريقي النصر ومنافسة التعاون السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما الآن في نهائي السوبر السعودي.

وتقدم نادي التعاون السعودي علي منافسه النصر بهدف نظيف دون رد في الشوط الأول عن طريق الأسد الكاميروني لياندر تاوامبا بالدقيقة "18"، من تسجيل الهدف الأول من خلال ضربة رأسية قوية سكنت شباك براد جونز.

وأحرز عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، هدف تعادل فريقه أمام منافسه التعاون في الدقيقة "58"، .

بدأت المباراة وسط حماس كبير بين لاعبي الفريقين

وتقام المباراة النهائي في كأس السوبر السعودي بين نادي النصر ومنافسة التعاون في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .

وأطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة لنلجأ بشكل مباشر إلى ركلات الترجيح لحسم بطل كأس السوبر السعودي.

وجاء تشكيل النصر السعودي لمواجهة التعاون كالتالي :-

حراسة المرمى: براد جونز.

الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، عبد الله مادو، عوض خميس.

الارتكاز: بيتروس، الخيبري.

الوسط : نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "زيد البواردي، حمد المنصور، نايف الماس، عبدالعزيز الجبرين، عبد الرحمن الدوسري، خالد الغوينم، يحيى الشهري، فهد الجميعة، عبد الفتاح آدم".

ويسعى كلا الفريقين الى تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر لأول مرة في تاريخ الفريقين.
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