في واقعة التنمر داخل مدرسة بالإسماعيلية.. تحويل الطلاب المتهمين إلى لجنة الانضباط المدرسي

قالت مصادر بتعليم الاسماعيلية، انه تم تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة التنمر بإحدي المدارس الثانوي.



وشددت على أن اللجنة هدفها تحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية وخصوصا على مستوى المدرسة.



وقام الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بتشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة تعدى عدد من طلاب مدرسة ثانوية علي زميل لهم داخل فناء المدرسة وهو ماتداولته وسائل التواصل الاجتماعي في فيديو مصور، حيث قامت اللجنه المشكله برفع تقرير كامل بالواقعة حيث قررت اللجنة الحاق كل من مدير المدرسة ومشرف التربية الرياضية ومسئول أمن المدرسة الي ديوان إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية التابعة لها المدرسة لحين انتهاء التحقيقات واحالة جميع الطلاب الست الذين اظهر الفيديو قيامهم بالتعدى علي زميلهم الي لجنة الانصباط المدرسي لتطبيق لائحة الانضباط عليهم .



وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية انه بالتحقيق في الواقعه تبين أن الطلاب كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الطالب وهي ما أكدته اقوال الأطراف أمام لجنة التحقيق مشيرا الي ان قرار اللجنة ياتى في سياق إعادة الهيبة للمبني المدرسي والحفاظ علي الأخلاقيات وإعادة الانضباط بعيدا عن كون الواقعه اعتداء او دعابه بينهم



واختتم الدكتور خالد خلف تصريحاته قائلا نتعامل مع كل ما ينشر في وسائل الإعلام بكل اهتمام باعتبار أن الإعلام صاحب رساله مهمه وأنه يلقي الضوء علي بعض السلبيات ان وجدت ونحن بدورنا نجري تحقيقا حول اي واقعه يتم نشرها.