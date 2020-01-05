AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

الأحد 05/يناير/2020 - 05:41 ص
الجن
الجن
Advertisements
عزة عاطف
يجادل الكثيرون في إمكانية أن يتشكل الجن في صورة إنسان، بل البعض أحيانًا يصل به الأمر إلى أن يشك فيمن حوله لربما يكونون من الجن وهو لا يعلم.

لكن الشيخ «صالح عواد المغامسي» إمام وخطيب مسجد قباء حسم الجدل في هذا الأمر أمس خلال عرض برنامج "الأبواب المتفرقة" على فضائية إم بي سي حيث ناقش إمكانية أن يتشكل الجن في صورة إنسان.

قال المغامسي إن الله، أعطى الجن القدرة على التشكل بالفعل.. لكن ليس في صورة إنسي، بل يمكنهم التشكل في صور الحيوانات والدواب كالقطط، الكلاب، والحيات.

وأكد أنه لا يعتقد في قدرة الجن على التشكل في صورة الإنس لأن هذا قد يترتب عليه "خلل عظيم في حياة البشر"، فالجن مخلوقات خلقت من "نار" أي أنهم أجساد نارية خفيفة جدًا "فيها من اللطف الشئ الكثير".

وتناول المغامسي خلال كلامه الحديث الشهير في الصحيحين عن ظهور الشيطان أو الجن لأبي هريرة رضي الله عنه ليأخذ من الصدقات التي ائتمنه رسول الله صلي الله عليه وسلم عليها، حيث قال المغامسي أن هذه ربما تكون "حالة خاصة" ولا يمكنني الجزم بقدرتهم على التشكل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في يوم مولده.. هذه أبرز وصايا النبي لأمته

مش فوتو شوب .. أضخم حيوانات في العالم | صور

اكتتاب آرامكو حلال ولا حرام.. شيخ سعودي يحسم الجدل | فيديو

الشيخ عماد بقري: أحب الأذان منذ نعومة أظافري.. والكلمات لا تصف سعادتي برفعه في الحرم المكي | فيديو

إمام مسجد قباء يكشف موقف أهل السنة والشيعة من زواج المتعة |فيديو

هذا ما يحدث عند قيام الساعة بالتفصيل.. 40 مشهدا من أهوال يوم القيامة

ترشيحاتنا

قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو

اخبار الحوادث.. مقطع ساخن وعلاقة محرمة وراء مقتل صيدلي .. زوجة تضع المنوم لزوجها والعشيق يخنقه.. مفاجأة من ضحية التحرش بالمنصورة

السعودية تدخل على خط الأزمة.. ماذا قال بن سلمان لـ عبد المهدي؟

رد فعل سعد والشحات وأزمة القيد.. تفاصيل 24 ساعة ساخنة لـ كهربا بقائمة الأهلي

لا تفوت معرفتها.. 10 أنواع من الأعشاب لـ تليين المعدة ولعلاج الإمساك

بسبب الدفاية الكهربائية.. مصرع عروسين في المنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

بالتزامن مع مقتل سليماني.. أوباما يلقي بنفسه وسط أسماك القرش.. فيديو وصور

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية