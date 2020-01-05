هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

يجادل الكثيرون في إمكانية أن يتشكل الجن في صورة إنسان، بل البعض أحيانًا يصل به الأمر إلى أن يشك فيمن حوله لربما يكونون من الجن وهو لا يعلم.لكن الشيخ «صالح عواد المغامسي» إمام وخطيب مسجد قباء حسم الجدل في هذا الأمر أمس خلال عرض برنامج "الأبواب المتفرقة" على فضائية إم بي سي حيث ناقش إمكانية أن يتشكل الجن في صورة إنسان.قال المغامسي إن الله، أعطى الجن القدرة على التشكل بالفعل.. لكن ليس في صورة إنسي، بل يمكنهم التشكل في صور الحيوانات والدواب كالقطط، الكلاب، والحيات.وأكد أنه لا يعتقد في قدرة الجن على التشكل في صورة الإنس لأن هذا قد يترتب عليه "خلل عظيم في حياة البشر"، فالجن مخلوقات خلقت من "نار" أي أنهم أجساد نارية خفيفة جدًا "فيها من اللطف الشئ الكثير".وتناول المغامسي خلال كلامه الحديث الشهير في الصحيحين عن ظهور الشيطان أو الجن لأبي هريرة رضي الله عنه ليأخذ من الصدقات التي ائتمنه رسول الله صلي الله عليه وسلم عليها، حيث قال المغامسي أن هذه ربما تكون "حالة خاصة" ولا يمكنني الجزم بقدرتهم على التشكل.